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Подписка от банка «ВТБ» и «ВТБ-Лизинг» даст клиентам возможность получать в свое распоряжении автомобили на срок до двух лет. Подробности о новой услуге раскрыл зампредседателя правления финансового учреждения Анатолий Печатников.

По его словам, подписка будет значительно выгоднее, чем каршеринг, так как планируется установить гораздо меньший месячный платеж, чем взнос по любым программам автокредита. При этом страхование автомобиля, его техобслуживание с установкой новых расходных деталей, а также регистрация в ГИБДД будет осуществляться за счет банка.

Сообщается, что первоначально планируется установить годовой лимит пробега в 20 тысяч километров, однако клиент сможет увеличить его за дополнительную плату. Пока в парке авто, доступных по подписке, находится лишь несколько моделей самого высокого и среднего ценовых сегментов. Но в дальнейшем банк намерен увеличить количество машин.

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