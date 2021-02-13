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Вахтовый автобус-внедорожник от компании «Урал» и автозавода «ГИРД» рассчитан на 28 пассажиров и обеспечивает их полную безопасность и комфорт, сообщает издание «Рязань Онлайн». Он оснащен пассажирским отсеком повышенной прочности, который выдерживает даже опрокидывание транспортного средства.

Все дело в том, что для каркаса этого отсека производители использовали 90-миллиметровые трубы. В качестве обшивки применены пятислойные сэндвич-панели, которые переносят любое механическое воздействие, а также обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Автобус разработан для перевозки пассажиров в условиях сурового климата, поэтому производители установили в отсеке для пассажиров 4 отопителя – по два жидкостных и воздушных. Которые позволяют поддерживать внутри комфортную температуру при любой погоде.

В салоне также размещены несгораемый металлический шкаф, прибор для связи с водителем, если в ней возникнет необходимость, а также ремнями безопасности на спаренных пассажирских сиденьях.

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