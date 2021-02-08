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В интернете появились фотографии обновленного российского универсала Lada Vesta SW, который должен появиться на рынке не ранее следующего года. «Шпионский» снимок был сделан в Тольятти, на парковке научно-технического центра компании АвтоВАЗ.

В настоящий момент о модернизированном автомобиле известно, что он получит новую радиаторную решетку, еще более узкую оптику, а также обновленные передний и задний бамперы. Немного больше изменений коснулось салона, в котором появится современная мультимедийная система, модернизированная приборная панель и обновленный руль. Инсайдеры также предполагают значительное изменение дверных карт.

Технические характеристики, по мнению экспертов, останутся неизменными. В зависимости от комплектации универсалы оснастят 1,6 или 1,8-литровыми бензиновыми двигателями с мощностью 106, 113 и 122 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться вариатор либо традиционная пятиступенчатая МКПП.

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