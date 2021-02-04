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Автомобиль Lada Largus Cross цвета «Каракумы» в максимальной комплектации открыл серийное производство машин этой семиместной модели, выпускаемой совместно компаниями АвтоВАЗ и Renault.

Представители АвтоВАЗ рассказали, что обновленные авто отличаются от своих предшественников усовершенствованной поддержкой передних сидений, новой мультимедийной системой, видоизмененной приборной панелью и модифицированным рулем.

Кроме того, производители обновили и экстерьер авто, заменив колесные диски и передний бампер, радиаторную решетку и капот, зеркала и оптику.

Lada Largus – это семейство автомобилей, разработанное французским производителем для Восточной Европы. Модели, выпускаемые для России, оснащены надежной защитой от коррозии, а также усиленным шасси, которое выдерживает повышенные нагрузки. До настоящего времени АвтоВАЗ выпустил на рынок 450 тысяч таких машин, которые сразу же заняли почетное место в десятке лучших авто страны.

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  • Анна
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