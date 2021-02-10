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Российская компания АвтоВАЗ сообщила о старте продаж новой модели внедорожного авто под названием Lada Niva Travel. Речь идет о следующем поколении Chevrolet Niva.

Новинка значительно отличается от предшественницы в плане внешности. На ней установлены: новый капот, радиаторная решетка в виде трапеции, измененные передние фары, светодиодные задние фонари и другой задний бампер. Приобрести можно одну из пяти комплектаций на выбор, стоимость которых варьируется от 748 до 906 тысяч рублей.

Технические характеристики автомобиля аналогичны параметрам стандартной «Нивы». На нем установлен 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 80 «лошадок», работающий в паре с 5-скоростной МКПП. Базовая версия внедорожника имеет одну подушку безопасности, обогрев и электропривод боковых зеркал, а также передние электрические стеклоподъемники.

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