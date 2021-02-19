Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сильный снегопад в Крыму вынудил Минтранс полуострова перекрыть автомобильное движение по Керченскому мосту. Об этом рассказал замглавы ведомства Николай Лукашенко.

По словам чиновника, перекрытие моста – это временная мера, необходимая для того, чтобы очистить дорожное полотно от налипающего мокрого снега. При этом железнодорожная часть продолжает работу без сбоев и остановок.

Лукашенко заявил, что процесс уборки снега затянется на несколько часов. Поэтому водителям, запланировавших поездку в Крым или на материк, имеет смысл подождать завершения работ в расположенных неподалеку населенных пунктах либо вообще отложить путешествие.

Ранее региональное управление МЧС предупредило водителей об опасности поездок по горным дорогам в ближайшие дни, связанной с угрозой схода лавин.

Вам может понравиться

В России начались продажи бюджетной версии кроссовера Geely Tugella

На российском авторынке стартовали продажи новой комплектации китайского кроссовера Geely Tugella под…

Компания Renault объявила предзаказ на кроссовер Duster в России

Пресс-служба французского бренда Renault объявила о приеме предзаказов на кроссовер Duster, цена…

Renault тестирует в России обновленный хэтчбек Sandero

На портале AvtoVAZ News сообщили о начале дорожных тестов в РФ хэтчбека…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -11 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – пасмурно, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 19 февраля – пасмурно, до -1 °C |