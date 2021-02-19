Сильный снегопад в Крыму вынудил Минтранс полуострова перекрыть автомобильное движение по Керченскому мосту. Об этом рассказал замглавы ведомства Николай Лукашенко.

По словам чиновника, перекрытие моста – это временная мера, необходимая для того, чтобы очистить дорожное полотно от налипающего мокрого снега. При этом железнодорожная часть продолжает работу без сбоев и остановок.

Лукашенко заявил, что процесс уборки снега затянется на несколько часов. Поэтому водителям, запланировавших поездку в Крым или на материк, имеет смысл подождать завершения работ в расположенных неподалеку населенных пунктах либо вообще отложить путешествие.

Ранее региональное управление МЧС предупредило водителей об опасности поездок по горным дорогам в ближайшие дни, связанной с угрозой схода лавин.