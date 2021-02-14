Сильный снегопад – не лучшее время для поездок на собственном авто. Однако если ехать все же нужно, водителю необходимо соблюдать несколько полезных правил. О них знают многие, но подавляющее большинство автолюбителей почему-то их игнорируют, сообщил автоэксперт Илья Пименов.

Он отметил, что во время снегопада видимость сильно снижается, поэтому водителям необходимо включать ближний свет даже в дневное время. Многие не делают это, зажигая только ходовые огни. Однако в этом случае не включаются задние «габариты», что может привести к аварии.

По словам эксперта, в снежную погоду очень важно плавно нажимать педали тормоза и газа – это позволит избежать заносов, которые на загруженной трассе вполне могут стать причиной серьезной аварии. Перед поворотом нужно сбрасывать обороты, а после него, напротив, добавлять.

Въезжать на участок, засыпанный снегом, а также съезжать с него лучше под максимально острым углом. Чтобы на повороте не доворачивать руль и не создавать ненужную для себя угрозу, лучше заранее выбрать наиболее подходящую траекторию движения.

Эксперт уверен, что эти правила помогут избежать неприятностей на дороге, однако рекомендует все же по возможности воздержаться от поездок, если за окном начинается сильный снегопад.