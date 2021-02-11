Павловский автобусный завод разработал «дом на колесах» отечественного производства, который изготавливается персонально для каждого конкретного заказчика. Сообщается, что предприятие способно превратить автобус «Вектор Next» в хоть и компактную, но вполне комфортабельную квартиру со всеми удобствами.

Срок выполнения индивидуальных заказов колеблется от 3 до 8 месяцев в зависимости от сложности. При этом все работы выполняются в два основных этапа. На первом из них монтируются автономные инженерные коммуникации – водопровод с баками для технической и питьевой воды, отопление и система электроснабжения со светодиодными источниками света.

В типовом проекте предусмотрены также автоматическая стиральная машина, холодильник, санузел и душевая кабина.

На втором этапе сотрудники предприятия устанавливают мебель, а также оборудуют полноценную кухню, превращая автобус в комфортное жилище на колесах.

Базовая комплектация такого дома обойдется российским покупателям в 5,5 миллионов рублей. При этом 2 миллиона – это стоимость доработки автобуса и превращения его в жилье.