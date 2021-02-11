Археологи обнаружили древнейший на данный момент рукотворный музыкальный инструмент, который представляет собой раковину гигантской улитки.

Как было установлено, возраст этой находки составляет около 18-ти тысяч лет. Обнаружены раковины были на юге Франции в пещере Марсулас. Эта пещера была найдена ещё в 1897 году. В ней исследователи нашли немало других артефактов, а также наскальные рисунки.

Специалисты Тулузского университета во время своего исследования изучили фото раковин улиток, обнаруженных в 30-х годах. Было замечено, что на раковинах имеются отверстия, а их концы были отломаны. Компьютерное моделирование выявило, что отверстия были проделаны орудиями труда. При помощи этих отверстий из раковины можно извлекать определённые звуки, что было проверено профессиональными музыкантами.