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Apple планирует в ближайшее время вывести на рынок внешний аккумулятор для iPhone 12, который поможет заряжать смартфон вдали от розеток. Это магнитное устройство получит совместимость с MagSafe, что позволит ускорить восстановление его заряда.

В настоящий момент полные характеристики аккумулятора неизвестны, однако эксперты издания Bloomberg все же рассказали несколько деталей. Они отметили, что источник питания выйдет в белом корпусе с прорезиненной поверхностью.

Кроме того, специалисты заявляют, что аккумулятор не станет аналогом чехла Smart Battery Case, который Apple разрабатывала ранее. Этот аксессуар не только заряжал смартфон, но еще и обеспечивал его защиту при падении. Вполне вероятно, что прорезиненный новый источник питания также сможет предотвращать повреждения механические повреждения iPhone.

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