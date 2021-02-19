Apple планирует в ближайшее время вывести на рынок внешний аккумулятор для iPhone 12, который поможет заряжать смартфон вдали от розеток. Это магнитное устройство получит совместимость с MagSafe, что позволит ускорить восстановление его заряда.

В настоящий момент полные характеристики аккумулятора неизвестны, однако эксперты издания Bloomberg все же рассказали несколько деталей. Они отметили, что источник питания выйдет в белом корпусе с прорезиненной поверхностью.

Кроме того, специалисты заявляют, что аккумулятор не станет аналогом чехла Smart Battery Case, который Apple разрабатывала ранее. Этот аксессуар не только заряжал смартфон, но еще и обеспечивал его защиту при падении. Вполне вероятно, что прорезиненный новый источник питания также сможет предотвращать повреждения механические повреждения iPhone.