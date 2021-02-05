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Компания Apple задумалась над решением проблемы низкого качества зарядных кабелей для своих гаджетов и представила принципиально новое решение. Она запатентовала так называемый «кабель с переменной жесткостью», прочность которого превзойдет все существующие аналоги.

Представители Apple сообщают, что фирменные технологии, применяемые в изготовлении этого изделия, будут придавать отдельным его отрезкам разный уровень жесткости в зависимости от нагрузки. При этом толщина самого кабеля по всей его длине останется неизменной.

Сообщается, что в местах расположения разъемов гибкость кабеля будет минимальной, что решит извечную проблему – истирание и переламывание проводов именно на этих отрезках.

В настоящий момент неизвестно, когда компания из Купертино воплотит свои планы по созданию новейшего кабеля в реальность. Однако тот факт, что она наконец признала проблему и взялась за ее решение уже является большим прогрессом.

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