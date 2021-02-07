Телеведущая и певица Анна Калашникова рассказала, что бизнесмен Иван Семенов, с которым она сейчас строит отношения, полностью подходит ей в сексуальном плане. Девушка отметила, что как для творческой личности, у которой энергия бьет через край, для нее это очень важный критерий.

По словам Анны, раньше она не понимала любителей экстремального секса, но встретив Ивана, полностью изменила свое мнение. Теперь ей становится скучной от традиционных занятий любовью.

Калашникова поведала, что с Семеновым у нее был секс в вертолете и на борту самолета, в машине и ресторане, в примерочной и на крыше. Причем ощущения тем острее и приятнее, чем экстремальнее очередное место, выбранное Иваном для любовных утех.

По словам телезвезды, таким образом они с возлюбленным обмениваются своей неуемной энергией. При этом оба партнера сперва убеждаются, что место безопасно для жизни, так как Калашникова воспитывает ребенка.