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Подмосковный губернатор Андрей Воробьев раскритиковал администрации городских округов области за невыполнение плана по вакцинации от коронавируса. В среднем по региону он выполнен на 97 процентов, однако отдельные населенные пункты допустили вопиющее отставание от запланированных показателей.

Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отчиталась, что все на сегодняшний день иммунизацию прошли 87 266 жителей. Около 30 процентов – это пожилые люди, которым уже исполнилось 60 и более лет.

Отставание от плана более чем на 50 процентов допустили такие города, как Раменское, Волоколамск, Дмитров, Люберцы, Лотошино и Серебряные пруды. В Коломенском районе план не выполнен на 72 процента, из-за чего глава администрации Денис Лебедев подвергся жесткой критике.

Более, чем на 100 процентов уже перевыполнили план Электрогорск, Химки, Ногинск, Жуковский, Павлов Посад и Дубна.

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