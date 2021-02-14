читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Илон Маск пригласил российского президента Владимира Путина для разговора в приложении Clubhouse, чтобы обсудить с ним варианты сотрудничества в сфере освоения Марса и Луны, уверен эксперт Андрей Ионин. Он считает, что подобное приглашение американский бизнесмен вскоре отправить и китайскому руководству.

По мнению специалиста, Маск опасается, что с уходом Майкла Пенса, возглавляющего в старой администрации президента США совет по космосу, лунная программа Соединенных Штатов если и не заглохнет совсем, то сильно замедлится. Поэтому изобретатель ищет варианты сотрудничества с другими странами, активно развивающими свои космические программы.

Кроме того, Маск хорошо понимает, что глобальные проекты по освоению космоса необходимо реализовывать в сотрудничестве нескольких сверхдержав друг с дружкой. Поэтому он попытается предпринять какие-либо шаги в этом направлении.

Вам может понравиться

США передали грузинской армии 300 гранатометов и пулеметов

В Грузии стартовал очередной этап модернизации армии за счет оружия и техники,…

Испанский эксперт рассказал о насыщенной системе ПВО на российской авиабазе в Сирии

Российская авиабаза «Хмеймим» не территории Сирии надежно защищена от ударов с воздуха…

Путин вспомнил о карикатурах на себя с клыками и стекающей с них кровью

На встрече с главредами российских СМИ президент России Владимир Путин напомнил эпизоды,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 14 февраля – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Армавир: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -3 °C |