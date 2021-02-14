Илон Маск пригласил российского президента Владимира Путина для разговора в приложении Clubhouse, чтобы обсудить с ним варианты сотрудничества в сфере освоения Марса и Луны, уверен эксперт Андрей Ионин. Он считает, что подобное приглашение американский бизнесмен вскоре отправить и китайскому руководству.

По мнению специалиста, Маск опасается, что с уходом Майкла Пенса, возглавляющего в старой администрации президента США совет по космосу, лунная программа Соединенных Штатов если и не заглохнет совсем, то сильно замедлится. Поэтому изобретатель ищет варианты сотрудничества с другими странами, активно развивающими свои космические программы.

Кроме того, Маск хорошо понимает, что глобальные проекты по освоению космоса необходимо реализовывать в сотрудничестве нескольких сверхдержав друг с дружкой. Поэтому он попытается предпринять какие-либо шаги в этом направлении.