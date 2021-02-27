Полет крылатой ракеты не в состоянии отследить даже спутники, однако у США имеется технология, способна засечь запуск таких боеприпасов. Для этого нужно лишь выявить платформы, с которых они стартуют, и неотрывно наблюдать за этими объектами, заявил генерал американских ВС Джон Хайтен.

Он сообщил, что у США имеется целый комплекс методов наблюдения за такими платформами, однако он еще не приведен в полную готовность. Сейчас эксперты перебирают варианты для слежения с применением дронов Хейла, обновленных аэростатов, радаров, радиолокационных станций, датчиков, расположенных в космосе и прочего.

Хайтен отмечает, что создание единой системы наблюдения за подводными лодками, самолетами и боевыми кораблями, выпускающими крылатые ракеты, позволит свести к минимуму эффект внезапности.