ВВС США провели испытания высокоточной системы «Золотая орда» с интегрированными в нее бомбами GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). В ходе сброса всех боеприпасов было успешно поражено 4 цели, что подтвердило соответствие системы заявленным характеристикам.

Ранее комплекс «Золотая орда» тестировался с бомбой GBU-53/B StormBreaker. После проведения этих испытаний американские СМИ пообещали, что этот боеприпас полностью «поменяет правила игры».

Кроме того, система Golden Horde тестировалась с двумя авиабомбами, которые так же, как и сейчас, успешно поразили две цели одновременно.

В 2020 году на выставке Air Warfare Symposium была показана анимация с использованием комплекса «Золотая орда», которая сопровождалась информацией о наличии в системе искусственного интеллекта, а также эффективной связи с другими видами вооружений.