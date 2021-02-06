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Город Маликия, что на северо-востоке Сирии, традиционно считался зоной ответственности военного контингента США. До тех пор, пока здесь не появился российский патруль. Портал Avia.Pro сообщает, что сразу после появления военнослужащих РФ американские броневики исчезли в неизвестном направлении.

Российские военные, прибывшие в Маликию на нескольких машинах под прикрытием ударных вертолетов ВКС, сразу же приступили к выполнению главной задачи – патрулированию местности. При этом никаких следов пребывания в городе американских подразделений обнаружено не было. Авторы портала пишут, что военнослужащие ВС США будто испарились – вся техника, ранее находившаяся в Маликии, исчезла, а блок-посты оказались свернутыми.

Эксперты считают, что Соединенные Штаты решили не провоцировать российских военных и не обострять и без того напряженную ситуацию в Сирии. Поэтому они сразу после прибытия российских патрулей сменили позиции.

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