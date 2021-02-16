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Специалисты из Соединенных Штатов смогли выяснить, почему у пациентов с коронавирусом появляется так называемый «мозговой туман».

Речь идет о состоянии, при котором у зараженного возникают болевые ощущения в голове, путаются мысли и плохо работает кратковременная память. Исследователям удалось узнать, из-за чего именно это случается. Оказалось, что в этом виновато воспаление молекул, расположенных в жидкости, которая окружает человеческий мозг.

Первые признаки «мозгового тумана» возникают уже через один или полтора месяца после инфицирования SARS-CoV-2. Однако обычно подобное состояние длится не очень долго. Опасные осложнения на вроде судорог и затяжного бреда наблюдаются, как правило, только у пациентов с тяжелой формой заболевания.

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