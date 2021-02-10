Вирусы быстро мутируют, что позволяет им «прятаться» от иммунной системы человеческого организма, сообщают ученые Университета Питсбурга. Они отмечают, что при этом никакого вреда самому возбудителю Covid мутация не наносит.

По словам ученых, антитела, которые вырабатываются после болезни или в результате вакцинации, выявляют коронавирус в организме по белкам. Однако в новых штаммах коронавируса генетический код в его ДНК изменяется, что приводит к изменения и самого белка. Поэтому на короткое время возбудитель инфекции пропадает из поля зрения антител.

Иммунная система, «потерявшая» вирус, вырабатывает новые тела и вновь обнаруживает патоген в организме. Однако за то время, которое он находится без присмотра здоровью может быть нанесен серьезный вред.

Ученые отметили, что мутации в основном происходят хаотично, однако существует все же одна закономерность. Все дело в том, что коронавирус распространяется по клеткам человеческого организма с помощью белка S. Именно на него ориентируются антитела, защищающие человека от Covid-19. Чтобы скрываться от них, патоген вынужден терять ряд последовательностей аминокислот в этом самом белке, поэтому большое количество мутаций он выдержать не в состоянии.