Очередная концепция нападения НАТО на Россию через Калининград, опубликованная на сайте аналитического агентства Center for Naval Analyses, не выдерживает никакой критики, считает военный обозреватель Альгис Микульскис. Он пишет, что создание все новых и новых планов захвата именно этого города вполне понятно, так как он отделен от России и окружен Польшей и Литвой, которые входят в Североатлантический блок.

Согласно новому сценарию, натовским войскам достаточно «всего лишь» уничтожить позиции российских комплексов ПВО С-400 и ОТРК «Искандер», чтобы начинать праздновать победу. Причем миссию по уничтожению альянс намерен доверить Польше. Которая на учениях «Зима-2020» объявила сама себе виртуальную войну от имени России и с блеском проиграла ее за 4 дня.

Эксперт отмечает, что в этой самой имитации войны были задействованы реактивные установки HIMARS, американские комплексы Patriot и даже истребители пятого поколения F-35. Все это США только планирует предоставить Польше. То есть, даже с таким вооружением всего за 4 дня польская армия была полностью уничтожена, а войска виртуального противника вышли к Варшаве и окружили столицу.

Микульскис напомнил натовским сценаристам, что даже если альянсу каким-то чудом удастся взять Калининград, он является лишь малой частью РФ. Помимо этого, у России имеется множество сюрпризов для США и их европейских союзников в Липецке и Хотилово, под Йошкар-Олой и в Энгельсе, в Саваслейке и Тейково. Эти самые сюрпризы постоянно курсируют на земле, на море и на российских авиабазах, находящиеся в постоянной готовности к таким вот сценариям.

Автор публикации также заявил, что подобные планы и концепции – не более, чем способ пропаганды, призванный держать Россию под прессом НАТО. Даже если у Североатлантического блока и имеются какие-либо реальные планы по захвату Калининграда или других российских городов, они строго засекречены и вряд ли появятся в сети даже в виде намека.