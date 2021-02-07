«Прерванный полет» лайнера Ту-104 в 1981 году оставил Тихоокеанский флот Советского Союза без высшего руководства. В феврале высшие офицеры флота в полном составе погибли, возвращаясь из Ленинграда.

Несмотря на плохую погоду, самолет Ту-104 набрал разбег и оторвался от взлетно-посадочной полосы. Однако пролетел он не более 20 метров. После этого он упал и взорвался, что привело к гибели 50 человек.

На этом лайнере находился адмирал Эмиль Спиридонов, возглавлявший Тихоокеанский флот, а также остальные высшие офицеры командования. После взрыва погибли также родные и близкие военнослужащих, которые летели этим бортом.

В качестве предварительной версии крушения выдвигался теракт, однако все оказалось значительно проще. Помимо пассажиров, самолет перевозил тяжелые грузы, которые не были должным образом закреплены. Именно поэтому при взлете он «встал крестом» и перевалился на спину при падении. Заслуженный летчик РФ Виктор Сокерин позже написал, что экипаж ничего не мог сделать, так как законы аэродинамики оказались значительно сильнее.