Ночь на среду стала в Ленинградской области наиболее холодной за всю нынешнюю зиму. Температура воздуха достигла -21 градуса. Но прогноз на 11 февраля, представленный ФГБУ «Северо-Западное УГМС», показывает, что это еще не предел.

Так, в большинстве районов 47 региона ночью ударит мороз до 19-25 градусов. Столь сильное похолодание будет сопровождаться небольшим снегом. Несильный ветер, скорость которого составит не более 8 метров в секунду, будет дуть сперва с северо-востока, а затем с севера.

Днем мороз несколько ослабнет. В четверг ожидается температура 11-16 градусов ниже нуля все с тем же небольшим снегопадом. На дорогах гололедица, поэтому пресс-служба регионального управления МЧС советует водителям соблюдать ПДД и ездить крайне осторожно, чтобы не попасть в аварию.