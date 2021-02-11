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Ночь на среду стала в Ленинградской области наиболее холодной за всю нынешнюю зиму. Температура воздуха достигла -21 градуса. Но прогноз на 11 февраля, представленный ФГБУ «Северо-Западное УГМС», показывает, что это еще не предел.

Так, в большинстве районов 47 региона ночью ударит мороз до 19-25 градусов. Столь сильное похолодание будет сопровождаться небольшим снегом. Несильный ветер, скорость которого составит не более 8 метров в секунду, будет дуть сперва с северо-востока, а затем с севера.

Днем мороз несколько ослабнет. В четверг ожидается температура 11-16 градусов ниже нуля все с тем же небольшим снегопадом. На дорогах гололедица, поэтому пресс-служба регионального управления МЧС советует водителям соблюдать ПДД и ездить крайне осторожно, чтобы не попасть в аварию.

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Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Армавир: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 11 °C |