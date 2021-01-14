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Фермент, выделяемый вместе с ядом гадюками Никольского, подавляет SARS-CoV-2 и не дает ему проникать в клетки человеческого организма, сообщили ученые московского Института биоорганической химии.

Исследования, проведенные под руководством заведующего лабораторией этого научного учреждения, показали, что отдельные формы фосфолипазы А2, выделенные учеными из змеиного яда, могут быть использованы для изготовления препаратов, атакующих оболочку коронавируса.

Эффект подавления объясняется тем, что молекулы фосфолипаз PLA2 оказывают воздействие на жировые молекулы оболочки возбудителя Covid-19. После ряда экспериментов, проведенных со всеми фосфолипазами, содержащимися в змеином яде, выяснилось, что они действуют одинаково эффективно. Однако ферменты, состоящие из двух звеньев, способны гораздо быстрее подавить размножение SARS-CoV-2.

Гадюки Никольского – это ядовитые змеи, которые обитают как в России, так и в соседних Украине и Румынии. Ученые предполагают, что в скором времени их яд будет применяться для изготовления принципиально новых противовирусных лекарств.

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