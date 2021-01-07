Владимир Жириновский дал комментарий итогам выборов президента в США.

Как заявил депутат, события в Америке показали, что демократические институты всё ещё работают, однако произошёл перекос в борьбе против Трампа. Так, он уверен, что вице-президент Майк Пенс предаёт Трампа. Из-за этого Жириновский задаётся вопросом о том, зачем Пенс шёл с Трампом на выборы, если тот ему так не нравится. Он указал, что Пенс перешёл на другую сторону, едва ситуация стала нестабильной.

Также Жириновский заявил, что во время выборов в США были фальсификации, и за ними смотрел весь мир. Кроме того, были отмечены пренебрежение свободой слова и прессы. К самому Трампу нет уважения, и его даже банят в соцсетях.

Как считает депутат, в некоторых штатах США следует ввести чрезвычайное положение и произвести пересчёт голосов. Также он предполагает обращение в Верховный суд для того, чтобы результаты выборов были пересмотрены или отменены. Как уверен Жириновский, большинство жителей США поддерживают Трампа.