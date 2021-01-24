Учёных уже давно интересовала причина, из-за которой корона Солнца имеет химический состав, весьма отличающийся от внутренних слоёв.

Как указывается, корона является весьма горячим внешним слоем Солнца, а внутренние слои, наоборот, заметно более холодные. Разница в химическом составе была замечена около 50-ти лет назад.

Одно из объяснений различий в химическом составе слоёв состоит в том, что в среднем слое – хромосфере, за счёт силы магнитных волн происходит разделение плазмы Солнца на компоненты. Таким образом, в корону переходят ионные частицы, а нейтральные частицы остаются позади.

В новом исследовании были объединены сведения, полученные при помощи телескопа в Нью-Мексико, с информацией со спутников, которые расположены рядом с Землёй. В ходе исследований была идентифицирована связь между магнитными волнами в хромосфере и большим содержанием ионизированных частиц в короне Солнца.

По словам учёных, идентификация процессов, которые отвечают за формирование короны, очень важна, так как они пытаются лучше понять солнечный ветер.