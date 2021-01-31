Представители управления МВД по Омской области сообщили о задержании двух мужчин, которые подозреваются в убийстве Егора Дробыша, футболиста ФК «Иртыш».

Согласно их словам, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям удалось быстро определить личности предполагаемых убийц. Затем оперативники СОБРа осуществили их задержание. Первого из них удалось найти в Советском округе Омска, а второго – в апартаментах его друзей. Возраст задержанных омичей составляет 30 и 33 года.

Следователи отмечают, что убийство было совершенно в ночь на среду, 27 января. Дробыш вместе со своим знакомым шел из магазина, когда на них набросились преступники. Один из нападавших ударил футболиста ножом в область груди. В результате спортсмен скончался еще до приезда скорой помощи.