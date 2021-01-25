За период с 1994 по 2017 годы на Земле исчезло 28 трлн тонн льда, сообщили эксперты Лидского университета. По их словам, это примерно 100-метровый слой, который мог покрыть всю Великобританию целиком.

По словам ученых, целью исследования, которое проводилось впервые в истории, было определение количества льда, который исчезает на всей территории планеты, а не в отдельных ее регионах. Поэтому анализ проводился в Антарктиде, Гренландии, где расположены мощные ледовые щиты, а также на горных ледниках, количество которых достигло 215 тысяч, и на дрейфующих в Южном и Северном Ледовитом океанах льдинах.

Ученые рассказали, что лед исчезает неравномерно. Если в 90-х годах прошлого столетия каждый год таяло около 0,8 триллиона тонн, то в 2016-2017-м этот показатель добрался до 1,3 триллиона. То есть, чуть более, чем за два десятилетия он увеличился на 65 процентов.

С 80-х годов двадцатого века, по словам экспертов, океан каждые десять лет нагревался на 0,12 градуса, что указывает на глобальное потепление, как на главную причину исчезновения льдов.