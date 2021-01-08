Разработкой второй части игры PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) занялась южнокорейская студия Krafton.

Работа, согласно имеющейся информации, была начала ещё в первой половине 2020 года. В компании игра проходит под кодовым названием Project XTRM. Игра, как указывается, разрабатывается сразу для ПК, игровых консолей, а также мобильных устройств. Предполагается, что будет осуществлена поддержка кроссплатформенных мультипользовательских игр.

Также указывается, что на данный момент неизвестно, является ли предстоящая игра новой или станет перезагрузкой специально для азиатского региона. Так, оригинальная PUBG имеет слишком много проблем, в том числе и с законом. В Индии она и вовсе запрещена с сентября 2020 года, при том что данный рынок мобильных игр – третий по величине после США и Китая.