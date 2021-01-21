Вирусологи выяснили, что южноафриканский штамм COVID-19 опасен тем, что может вызвать повторное заражение, так как обладает высокой устойчивостью к антителам.

Согласно словам специалистов, хоть многие жители планеты уже переболели коронавирусной инфекцией и получили определенный иммунитет от болезни, ее новые штаммы, например 501Y.V2 несут в себе риск повторного инфицирования. Отмечается, что он способен попасть в организм, «прячась» от иммунной системы человека.

Исследователи предполагают, что из-за нового штамма коронавируса многие страны могут начать проводить повторную массовую вакцинацию. При этом указывается, что препарат BioNTech, скорее всего, сможет защитить от британского штамма SARS-CoV-2.