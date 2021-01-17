Японский ученый исследовал стены одной из реакторных камер атомной электростанции Хамаока и совершенно случайно разгадал секрет сверхпрочного древнеримского бетона. Оказалось, что постоянный нагрев материала до температуры около 50 градусов делает его гораздо прочнее, чем это предусмотрено проектом.

Над загадкой древнеримского бетона, образцы которого сохранились в Италии, ученые бьются уже много лет. Главной особенностью этого материала является тот факт, что он с годами не разрушается, а напротив, становится только прочнее.

Ученый рассказал, что после извержения вулкана пепел оседает на поверхность бетона и со временем растворяется в соленой воде, что приводит к появлению глиноземного тоберморита. После этого в структуре строительного материала образуются кристаллы, которые и отвечают за его прочность.

Практически такая же реакция происходит, если бетонные стены в течение многих лет прогреваются до одной и той же температуры. Именно это происходило с реакторной камерой, которая выстроена из бетона. На протяжении полутора десятилетий ее стены нагревались до 45-50 градусов, что и запустило процесс постоянного повышения прочности.

Ученый уверен, что если дополнительные исследования подтвердят его правоту, то в ближайшее время можно рассчитывать на создание нового материала, который будет обладать высокой прочностью и не терять ее многие десятилетия.