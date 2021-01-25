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Совсем скоро на мировом рынке появится электромобиль, покупка которого обойдется всего в 3 000 долларов, сообщил исполнительный директор компании Nidec Сигенобу Накамори. Он отметил, что новые авто вызовут настоящий ажиотаж во всем мире.

Эксперт также заявил, что первым делом недорогие электромобили отправятся покорять индийский, африканский и ближневосточный рынки. Благодаря этому продажи авто увеличатся до 300 тысяч единиц. То есть, почти в 4 раза в сравнении с сегодняшним показателем. После этого они появятся и на других рынках мира.

Накамори заметил, что сейчас самым дешевым электрокаром является китайский Wuling, который можно купить за 4,3 тысячи долларов. Но тяговые электродвигатели от компании Nidec, которую возглавляет эксперт, позволят добиться еще более низкой цены – 3 000 долларов, что в переводе на рубли составляет около 220 тысяч.

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