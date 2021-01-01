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Вьетнамский инсайдер рассказал, что китайская компания Xiaomi намерена уже в первом квартале нового года выпустить на рынки до девяти новых моделей смартфонов. Первой из них будет Xiaomi Redmi 9T, которая должна появиться в продаже сразу после Рождества, 8 января.

Инсайдер рассказал, что этот смартфон – модификация Xiaomi Redmi 9 Power, который уже успешно продается на индийском рынке.

Кроме того, поклонники китайского производителя могут рассчитывать на скорый выход модели Mi 11, которая будет продаваться на глобальном рынке. В Индии, по словам инсайдера, Xiaomi намерена продавать облегченную версию данного аппарата – Mi 11 Lite 4G. От «старшей» модификации она будет отличаться более слабым процессором и отсутствием поддержки технологии 5G.

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