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8 января корпорация Xiaomi презентовала новый бюджетный смартфон Redmi 9T. При сравнительно небольшой стоимости, девайс выглядит вполне “съедобным” и обладает новомодной NFC-функцией, похвастаться которой могут далеко не все бюджетники.

Как отмечается, в устройстве имеется процессор Qualcomm Snapdragon 662, который содержит восемь ядер Kryo 260 и мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает 18-ваттную зарядку. Основная камера имеет 48 Мп, а также датчик глубины 2 Мп и ещё один макромодуль на 2 Мп. Фронтовая камера имеет блок на 2 Мп. Имеется датчик для бесконтактной оплаты, FM-радиоприёмник, Bluetooth 5.0 b Wi-Fi.

Устройство представлено в нескольких ценовых вариантах. Так, смартфон с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб флеш-памяти будет стоить от 159 евро, с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти – от 189 евро. За 199 евро можно будет приобрести смартфон с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти

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