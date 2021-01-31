У людей, у которых коронавирусная инфекция проходит быстрее, гораздо дольше сохраняется первоначальный уровень антител, считают специалисты Центра женского здоровья им. Бригама. Такой вывод они сделали по результатам специально проводимого исследования.

Эксперты давно бьются над вопросом, почему у одних людей антитела сохраняются в течение длительного времени, а у других очень быстро исчезают. Исследование было призвано разобраться в этой проблеме. Ученые привлекли 92 добровольцев, которые уже переболели Covid и в течение длительного времени наблюдали за ними, регулярно измеряя сразу несколько видов антител.

В результате исследования выяснилось, что у большинства пациентов антитела к коронавирусу исчезли практически полностью за 3-4 месяца. Однако у 20 процентов испытуемых они остались на первоначальном уровне без каких-либо изменений.

Все эти пациенты, по утверждению врачей, относительно быстро выздоровели от инфекции. Вполне вероятно, что именно поэтому иммунный ответ организма на коронавирус сохранился у них гораздо дольше.