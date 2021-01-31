читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У людей, у которых коронавирусная инфекция проходит быстрее, гораздо дольше сохраняется первоначальный уровень антител, считают специалисты Центра женского здоровья им. Бригама. Такой вывод они сделали по результатам специально проводимого исследования.

Эксперты давно бьются над вопросом, почему у одних людей антитела сохраняются в течение длительного времени, а у других очень быстро исчезают. Исследование было призвано разобраться в этой проблеме. Ученые привлекли 92 добровольцев, которые уже переболели Covid и в течение длительного времени наблюдали за ними, регулярно измеряя сразу несколько видов антител.

В результате исследования выяснилось, что у большинства пациентов антитела к коронавирусу исчезли практически полностью за 3-4 месяца. Однако у 20 процентов испытуемых они остались на первоначальном уровне без каких-либо изменений.

Все эти пациенты, по утверждению врачей, относительно быстро выздоровели от инфекции. Вполне вероятно, что именно поэтому иммунный ответ организма на коронавирус сохранился у них гораздо дольше.

Вам может понравиться

ВОЗ призвала Великобританию отменить массовую вакцинацию населения

ВОЗ призывает государства, которые уже провели вакцинацию от коронавируса наиболее уязвимых к…

На коронавирусную инфекцию могут указывать четыре признака в полости рта

Медики выявили еще один симптом Covid-19, который называют «коронавирусным языком». Он заключается…

Ожирение может ускорить старческое слабоумие

В научном издании Medical Xpress сообщают о том, что лишние килограммы значительно…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – переменная облачность, до -12 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 8 °C |