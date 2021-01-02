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Пресс-служба американских ВВС опубликовала на YouTube видеоролик, демонстрирующий полет истребителя F-15 Eagle от лица пилота. Ролик сопровождается сообщением, в котором говорится, что съемка проводилась еще в первой декаде декабря, когда самолет осуществлял полет над Атлантикой.

На записи хорошо виден не только окружающий истребитель пейзаж. Кроме того, автор видео заснял запуск управляемой ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder. Оператор сопроводил полет боеприпаса до самой цели, а также зафиксировал ее поражение.

Под видео рассказывается, что четыре истребителя F-15, которые стартовали с британской базы Лейкенхит, управлялись пилотами эскадрильи Grim Reapers. Они отрабатывали поражение целей с использованием управляемых ракет и набирались опыта для реальных боевых действий.

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