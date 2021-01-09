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Медицинский директор компании из Великобритании Healthspan Сара Брюэр сообщила о головной боли, которую она назвала «самоубийственной».

Как отмечается, речь идёт о кластерной головной боли. Как сообщает врач, это один из наиболее сильных видов боли, которую только может испытать человек. Впрочем, не так уж много людей страдают от такого вида боли – примерно один человек из тысячи.

Характеризуется боль покраснением, отеком века, заложенным носом, а также водянистостью глаз, причем все эти признаки проявляются в основном только на одной стороне лица. Возникает боль, как правило, регулярно, на протяжении от одной недели до трёх. Причем обычно кластерная боль возникает в одно и то же время – в основном утром, и длится до трёх часов.

Что провоцирует кластерные боли, врачи до сих пор точно не знают, и предполагают, что это связано с чрезмерной активностью части мозга.

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