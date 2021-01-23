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Самой опасной мутацией коронавируса станет та, которая придаст ему устойчивость к иммунитету человека, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, в этом случае возбудитель Covid-19 сумеет развить механизмы защиты от образуемых в организме антител и станет практически неуязвимым.

Не менее опасными врач считает изменения в геноме коронавируса, которые позволят ему стать еще более заразным и передаваться от одного человека к другому буквально за несколько мгновений контакта между ними. В этом случае, по мнению Кондрахина, избавиться от коронавирусной инфекции будет практически невозможно, так как она станет свободно распространяться между людьми.

Медик сравнил коронавирус с ВИЧ-инфекцией и пояснил, что возбудитель Covid может в результате мутаций получить такие же свойства. То есть, стать гораздо более заразным и получить защиту от антител, которая будет полностью игнорировать иммунный ответ.

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