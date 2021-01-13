За последнюю неделю коронавирусная инфекция вновь установила рекорд по количеству новых случаев заражения, сообщает Всемирная организация здоровья. За этот период во всем мире заболело 4 953 758 человек.

Отмечается, что с начала пандемии это максимальный прирост числа заразившихся. В последний раз нечто подобное наблюдалось в декабре, но с 14 по 20 числа этого месяца заболело меньше людей – 4 612 790.

Если сравнивать с прошлой неделей, то количество инфицированных увеличилось на 20 процентов. Также зафиксировано на 11 процентов больше смертей от коронавирусной инфекции.

Американский университет Джона Хопкинса сообщает, что всего с начала пандемии на планете заразилось коронавирусом уже 91 625 322 человека.

Напомним, что в России на сегодняшний день подтверждено 3 471 053 случаев заражения и зафиксировано 63 370 смертей от Covid-19.