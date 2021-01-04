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В феврале у пакистанского побережья пройдут учения «АМАН-2021», в которых российский флот будет принимать участие вместе с ВМС стран НАТО. Очень многих это удивляет, так как отношения РФ и Североатлантического блока сейчас нельзя назвать дружескими. Однако военный эксперт Василий Дандыкин точно знает, зачем нужны подобные учения.

По его словам, у военно-морских сил из разных стран имеется целый ряд глобальных задач, которые должны решаться сообща. Это, к примеру, спасение беженцев, пресечение преступлений, проведение операций по спасению в случае аварий и катастроф на море. В любом из этих случаев боевые корабли должны взаимодействовать между собой. А отрабатывать подобное взаимодействие можно только на учениях.

Эксперт также отметил, что худой мир всегда лучше хорошей драки. Он заявил, что и РФ, и НАТО хорошо понимают, что друг без друга им будет очень сложно решать проблемы мирового масштаба. Именно поэтому впервые за 10 лет они проведут совместные учения.

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