Турецкие джихадисты напали на военную базу РФ, расположенную неподалеку от города Тель-Тамер в Сирии. По информации, представленной порталом Avia. Pro, крупнокалиберные минометы нанесли объекту серьезный ущерб. Часть базы оказалась разрушенной.

Пострадавших в ходе нападения нет. По словам наблюдателей, российские войска прикрывали военнослужащих СДС, которые находятся несколько южнее одного из блокпостов РФ.

Перед нападением в СМИ появилось несколько провокационных заявлений о том, что главной целью джихадистов является изгнание российских войск и освобождение от них аэродрома, расположенного под городом Камышлы.

Напомним, что ранее протурецкие силы пытались несколько раз атаковать город Айн-Исса, который сейчас контролируется российскими войсками. Также в первый день 2021 года на территории одной из военных баз РФ взорвался автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство.