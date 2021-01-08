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В столице объявлен в розыск водитель авто Mitsubishi Pajero, который сбил четырех человек на выезде из одного из дворов в районе Измайлово и скрылся с места аварии. Очевидцы рассказывают, что под автомобиль попали двое взрослых и двое маленьких детей.

По словам свидетелей, пешеходы пострадали незначительно. Дети в возрасте 2 и 4 лет чувствуют себя хорошо, их жизням ничего не угрожает. Виновник столкновения в настоящий момент разыскивается полицией.

Очевидцы показали, что внедорожник двигался по придомовой территории и как раз собирался выехать на дорогу, когда столкнулся с группой пешеходов. Вместо того, чтобы оказать помощь, он быстро набрал скорость и уехал. Полицейские сейчас работают со свидетелями ДТП, а также просматривают записи с камер, чтобы установить госномер автомобиля и личность преступника.

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