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В районе Ясенево у дома №1 на Соловином проезде водитель легкового авто протаранил автостоянку. В результате этого ДТП пострадало 11 автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.

Представители пресс-службы московского главка уже прокомментировали это дорожно-транспортное происшествие, однако представили только предварительную информацию. Согласно ей, водитель не сумел справиться с управлением, из-за чего вылетел прямо на автостоянку.

Правоохранители заявляют, что пострадал только сам водитель, который был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Некоторые из автомобилей на парковке получили серьезные повреждения. Больше информации по поводу ДТП можно будет получить после проверки всех обстоятельств инцидента.

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