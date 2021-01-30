После вакцинации от коронавируса необходимо один раз в полгода сдавать тест на наличие в организме антител. Такую рекомендацию дал Александр Чепурнов, представляющий Центр фундаментальной трансляционной медицины. По его словам, у одних людей антитела полностью или частично исчезают уже через три месяца, а у других остаются на прежнем уровне даже через 8 месяцев после прививки.

Полезную рекомендацию дал также профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский из МГУ им. Белозерского. Он посоветовал сдать тест на антитела уже через три недели после иммунизации. Эксперт пояснил, что на некоторых людей вакцинация может не подействовать с первого раза.

Оба специалиста сошлись во мнении, что в редких случаях иммунитет формируется на уровне клеток – в такой ситуации тест на антитела не покажет их наличия в организме, однако человек все равно будет защищен от коронавирусной инфекции.