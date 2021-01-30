читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После вакцинации от коронавируса необходимо один раз в полгода сдавать тест на наличие в организме антител. Такую рекомендацию дал Александр Чепурнов, представляющий Центр фундаментальной трансляционной медицины. По его словам, у одних людей антитела полностью или частично исчезают уже через три месяца, а у других остаются на прежнем уровне даже через 8 месяцев после прививки.

Полезную рекомендацию дал также профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский из МГУ им. Белозерского. Он посоветовал сдать тест на антитела уже через три недели после иммунизации. Эксперт пояснил, что на некоторых людей вакцинация может не подействовать с первого раза.

Оба специалиста сошлись во мнении, что в редких случаях иммунитет формируется на уровне клеток – в такой ситуации тест на антитела не покажет их наличия в организме, однако человек все равно будет защищен от коронавирусной инфекции.

Вам может понравиться

Китайские ученые разработали терапию для борьбы со старостью

Генетики из КНР обнаружили ген, который отвечает за старение организма. С помощью…

Обнаружена естественная защита от коронавируса

Команде бразильских исследователей удалось обнаружить естественную защиту от COVID-19. Ею оказался мелатонин,…

Ожирение может ускорить старческое слабоумие

В научном издании Medical Xpress сообщают о том, что лишние килограммы значительно…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – снег, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 30 января – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до 6 °C |