Известные в России вирусологи попробовали предсказать, как коронавирус поведет себя на территории страны в только что начавшемся году. Так, Елена Малинникова, которая заведует кафедрой вирусологии РМАНПО, уверена, что уже к июню количество новых случаев инфицирования существенно уменьшится. Также она полагает, что к лету коронавирусная инфекция превратиться в обычное простудное заболевание и не будет причинять серьезных проблем со здоровьем.

Доцент РУДН Сергей Вознесенский заметил, что для спада пандемии необходим коллективный иммунитет, который должен выработаться либо после вакцинации, либо после того, как большинство жителей страны переболеет Covid-19. Главным условием для этого он назвал отсутствие новых мутаций коронавируса.

На коллективный иммунитет надеется также замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов. Он уверен, что как только 30 процентов россиян пройдут вакцинацию, количество новых случаев заражения существенно уменьшится. Если же прививки сделают более 60 процентов граждан, то пандемия прекратится.