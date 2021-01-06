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Вирусолог Сандей Омилабу заявил об обнаружении очередной мутации коронавируса в Нигерии, а также о том, что этот штамм гораздо опаснее китайского и британского. Он отметил, что количество заболевших нигерийцев постоянно возрастает, потому что мутировавший возбудитель Covid быстрее распространяется и чаще вызывает опасные симптомы.

Омилабу провел за исследованиями генома нового штамма многие часы в период отпусков, так как пытается всесторонне изучить его и найти способы противодействия. Он говорит о том, что появление новых мутаций – вполне нормальное явление и не исключено, что в мире уже есть множество других штаммов.

Вирусолог заявляет, что к исследованиям уже подключились многие лаборатории страны. Он также призывает жителей Нигерии не игнорировать опасности, связанные с новыми штаммами. По словам Омилабу, граждане относятся к рискам легкомысленно, так как продолжают собираться вместе, на соблюдая социальную дистанцию, и не носят маски в общественных местах.

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