Армения еще до сентябрьского обострения конфликта в Нагорном Карабахе знала, какое вооружение и какую стратегию намерен использовать Азербайджан, но все равно не подготовилась к войне должным образом, заявил военный эксперт Ван Амбарцумян. Он также рассказал, что сценарий вооруженного столкновения был разработан НАТО.

Специалист уверен, что вскоре стоит ожидать новой войны за Карабах, так как стороны не успели выяснить отношения до конца. По его словам, Армении необходимо срочно менять концепцию ведения боевых действий, так как в противном случае ей не удастся избежать еще одного поражения.

Амбарцумян отметил, что Баку сделал ставку на бесконтактную войну и задействовал современное вооружение. Еревану необходимо проанализировать эту информацию и сделать из нее соответствующие выводы.

Эксперт также заявил, что в настоящий момент единственным поставщиком оружия в Армению является Россия. Она же предоставляет кредиты на покупку вооружений и обучает армянских солдат. Другой альтернативы у Еревана пока нет, поэтому остается лишь правильно выбирать направления сотрудничества с РФ.