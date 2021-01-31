В администрации города Южно-Сахалинск сообщили о проведении проверки по факту появления видео, на котором показано, как водитель маршрутки силой высаживает ребенка из автобуса.

Согласно предварительным сведениям, у подростка оказался недействительным проездной билет, однако он отказался покинуть транспортное средство. В итоге водитель применил физическую силу, вытолкнув школьника из маршрутного такси. Случившееся снял на камеру один из прохожих.

Представители департамента городского хозяйства отметили, что водителя маршрутки уже сняли с линии. На данный момент времени он пишет объяснительную записку. В мэрии добавили, что водитель ранее исправно выполнял свои обязанности. Однако сейчас решается вопрос об его увольнении.