Японские медики выявили очаг заражения «британским» штаммом коронавируса в городе Сайтаме. Сообщается, что находится он на одном из предприятий, куда мутацию возбудителя Covid-19 принес один из сотрудников, заразившихся ранее.

Кроме того, еще несколько случаев заражения новым штаммом зафиксировано в столице Японии Токио. Известно, что всего за сутки выявлено 5 человек, заболевших «британской» версией коронавирусной инфекции. Всего же в медицинских учреждениях находится 64 пациента с этим штаммом.

Инфицированные жители Токио и Сайтама, возраст которых составляет от 40 до 60 лет, госпитализированы.

С начала пандемии в Стране восходящего солнца зафиксировано 388 тысяч случаев заболевания Covid-19. Сейчас границы Японии закрыты на въезд – посещать государство могут лишь те иностранцы, которые работают на японских предприятиях и постоянно проживают в стране.