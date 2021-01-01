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В январе 2021 года на рынке появятся автомобили Tesla Model Y, изготовленные в Китае. Совсем скоро эти машины получат клиенты из КНР, которые оформили предварительный заказ.

Напомним, что пока эти автомобили можно приобрести только в нескольких странах ЕС и Северной Америки. Но совсем скоро они будут доступными в Китае. При этом по качеству авто американского и китайского производства не отличаются друг от друга. Единственная особенность версии для КНР – это новый тяговый аккумулятор.

В этих электромобилях производитель использует АКБ LFP, выполненные на основе фосфата железа. В отличие от кобальтовых батарей они гораздо дольше служат и исключают риск возгорания при каких-либо внешних воздействиях. К минусам относятся более быстрая потеря заряда, а также некорректная работа при экстремально низких температурах.

В Китае Tesla Model Y будет стоить 52 092 доллара. По текущему курсу эта сумма составляет почти 4 миллиона российских рублей.

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