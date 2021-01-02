В Ленобласти неизвестный подорвал экскаватор гранатой, а потом умер по непонятным причинам. Данную информацию предоставил охранник, который сторожил специальную технику на объекте, где осуществлялась переработка грунта.

Родственник сторожа, который проживает в поселке Рощино Выборгского района, рассказал, что тот был на смене, когда неизвестный мужчина начал вдруг обстреливать экскаватор из автоматов Калашникова. Выпустив 60 пуль, злоумышленник с криком «Мне перешли дорогу» решил перейти к более радикальным мерам и метнул в машину гранату. Экскаватор в результате таких действий незначительно пострадал – у него поврежден гидравлический шланг, а также выбито одно из стекол.

Спецназ, который приехал на вызов, намеревался штурмовать автомобиль незадачливого террориста, однако нашли лишь его тело около машины. В салоне находился еще один автомат Калашникова, а под трупом находилась граната, которая так и не взорвалась.

Позже выяснилось, что нападал на экскаватор 44-летний бизнесмен из поселка Ильичево. Он имел в собственности компанию «Автолидер», которая обанкротилась в 2020 году.